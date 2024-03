La reveladora conversación de Gorka y Miri sobre el amor: "Nos parecemos más de lo que crees"

Miri se interesaba por si Gorka es perfeccionista con las chicas. " Con las chicas sí, conmigo mismo no", respondía este, algo a lo que Miri reaccionaba: "Tú y yo nos parecemos más de lo que crees".

"El amor, es que me encanta hablar de amor", decía ella y este le decía que piensa que a ella le esperan grandes cosas en la vida: "Si aparece al final el correcto o la correcta, te darás cuenta. Eres muy joven. Estar enamorado es lo mejor del mundo, es estar feliz". Al hablar de esto Miri no podía esconder la sonrisa y confesaba que le había encantado hablar con Gorka sobre el amor: "Me ha removido cositas".