Kike Calleja se ha convertido en el desterrado de la semana tras no ser salvado por la audiencia contra Arantxa del Sol, Aurah Ruiz y Ángel Cristo (que se salvó en 'Supervivientes: Tierra de nadie') Sin embargo, lo que no imaginó es que su concurso no solo no había terminado sino que además se iba a encontrar con viejos conocidos: Kiko Jiménez, Laura Matamoros y Lorena Morlote.