Borja fue muy crítico con Marieta durante el paso de ambos por 'La isla de las tentaciones 7' , pues consideraba que no hizo bien en liarse con Sergio Aguilera y en decir que Álex Girona no podía mantener relaciones sexuales por un problema de impotencia. Pero ahora que concursa en 'Supervivientes 2024' le ha mostrado su apoyo público , confundiendo a sus seguidores, que le han preguntado a qué se debe este cambio de rumbo.

Ante las preguntas de sus 'followers', el novio de Ana Solma ha explicado en sus stories de Instagram que sigue pensando que sus críticas a Marieta en 'La isla de las tentaciones' eran fundadas porque no estuvo de acuerdo con sus decisiones y quería ante todo defender a su amigo, Álex Girona : "Empaticé mucho con él y sigo pensando a día de hoy que él no la hubiese liado si Marieta no llega a caer en la tentación y a hablar mal de él, que sí que estaba jugando y poniéndose a prueba, pero que frenaba a Gabriela, que yo lo vi".

"En la isla sí que me caía mal, pero luego la he conocido y me cae muy bien, es muy graciosa y su fichaje por 'Supervivientes' me parece perfecto, creo que va a ganar porque nos va a dar muchos momentos", ha continuado diciendo Borja, que ha tenido contacto con Marieta a través de Ana, pues las dos (junto a María Aguilar) son muy amigas en la actualidad. De hecho, la ilicitana y la malagueña viajaron hasta Valencia para conocer a Luca, el bebé de la pareja.