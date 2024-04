Exclusivo web | La emoción de Carmen Borrego al abrir su maleta de nuevo y encontrar una prenda de su madre: "Sigue oliendo a ella"

Estos son las prendas que tenía Carmen Borrego en la maleta y que le ha hecho especial ilusión volver a tener en sus manos

Carmen Borrego tuvo que abandonar 'Supervivientes' durante la pasada gala después de que el equipo médico del programa le aconsejase que cesase su participación en el reality. Una decisión que se la transmitió Jorge Javier Vázquez y que la exconcursante intentó tomarse lo mejor posible: "No mienten, lo he estado pasando mal, pensaba que estaba un poco mejor...". Y es que según el comunicado médico, Carmen Borrego no conseguía controlar el alto nivel de ansiedad que le provocaba su posible regreso al concurso: "Al tratarse de un cuadro de ansiedad reactivo se aconseja que cese su participación en el programa".

Pues bien, Carmen Borrego se ha reencontrado con su maleta y no daba crédito al verla: "No me lo puedo creer...". No ha tardado en abrirla. Y es que 'Supervivientes' ha puesto a la hija de María Teresa Campos al límite, en una aventura que ha marcado para ella un antes y un después en su vida y en donde a pesar de haber sufrido, ha roto muchas barreras que creía no poder romper antes: "No me acuerdo ni lo que me traje de España".

Primero de todo ha sacado un pantalón vaquero, el cuál cree que le quedará enorme. También tenía un pijama y una gafas de sol, que no ha dudado en ponérselas: "Por fin las tengo". A su vez, ha sacado de la maleta un bañador que su intención era ponerse "el último día que estuviera en la playa. Para hacer 'el puente de las emociones' igual me lo pongo". Además, tenía bermudas, ropa interior, calcetines y otras prendas. "He estado con las mismas bragas siete días", bromeaba la exconcursante de 'Supervivientes'.

La pashmina de María Teresa Campos