Lo que no se vio de la gran bronca de Kiko Jiménez y Laura Matamoros: "¡Ahora va él de víctima!"

Laura y Kiko Jiménez dejaban ver que, pese a que tienen una buena relación en la convivencia, las rencillas que surgen en el día a día hacen que las tensiones no falten entre ellos y las tareas o la comida son algunas de las cosas que les hacen estar en desacuerdo. Y en lo que no se vio del ' Oráculo de Poseidón' los reproches no faltaron.

"Baja un poquito el tono que tienes, que sienta mal ya", le recriminaba el superviviente y Matamoros no se callaba tampoco ante esto: "No me vas a decir lo que tienes que hacer, hablo como me salga de las narices que para eso soy líder".