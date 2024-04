La megabronca entre Rubén Torres, Aurah, Arkano y Pedro García Aguado que ha acabado con todos estallando: "¡Por las malas soy muy malo!"

Arkano, tras darse cuenta de lo que acababa de ocurrir, subrayaba que "Pedro, por la cara, ha dicho que no cocina hoy" . Pedro García acudía rápidamente a donde estaban cocinando Arkano y Rubén y les aseguraba que si tenía que hacer el arroz lo hacía: "Lo posponemos para mañana. Yo no quiero líos eh".

"¿Qué cojones es esto? Yo por las buenas soy muy bueno pero por las malas soy muy malo. No me toquéis las narices", apuntaba Pedro, muy cabreado porque se había ofrecido voluntario y había notado que le estaban echando en cara que no estaba cocinando. "¿He dicho que quiero hacer el arroz y ahora me estáis diciendo que estoy eludiendo mi responsabilidad?, preguntaba Pedro, sin entender nada.