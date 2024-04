Pedro García Aguado estalla con gritos de rabia: "¡Si no tengo fuerzas, no tengo nada!"

"¡Si no tengo fuerzas no tengo nada!", decía Pedro antes de estallar en gritos y llanto de rabia. "Es inhumano esto. Un puñado de arroz para todo el día", se quejaba Pedro. Arkano le pidió que no se hundiera y relativizó el momento diciendo que es normal que tengan momentos de bajón. "Lo estás dando todo. Estás dando una imagen de campeón", le animaba.