El 'puente de la concordia' no consigue que Aurah y Rubén Torres firmen la paz: "Una vez que tocas a mi familia, voy a ir a por ti a muerte"

Durante la gala de 'Conexión Honduras', se han subido al 'puente de la concordia' para intentar limar las asperezas que hay entre ellos

Rubén Torres y Aurah Ruiz dejan claro que no llegan a entenderse y que tienen mucho que arreglar

La megabronca entre Rubén Torres, Aurah, Arkano y Pedro García Aguado que ha acabado con todos estallando: "¡Por las malas soy muy malo!"

Las tensiones entre Rubén Torres y Aurah Ruiz no faltan en Honduras, tras protagonizar su enfrentamiento más duro desde que son concursantes de 'Supervivientes', durante la gala de 'Conexión Honduras' se han subido al 'puente de la concordia' para intentar limar las asperezas que hay entre ellos, aunque no lo han conseguido.

"Al sembrar la duda ante mi familia, que es lo que más quiero en este mundo, evidentemente para mí eres una persona fea, tanto por fuera como por dentro", empezaba diciendo Aurah refiriéndose a cuando su compañero dijo que sentía que podría haber algo entre ellos y que había evidencias por parte de ella que podrían hacerle pensar esto. "Para mí tiene unos principios que no son los que tiene que tener una persona", decía este, aunque si reconocía que no lo había hecho bien en ese caso: "Me pasé con decir que yo había sentido eso, me tenía que haber callado".

La superviviente dejaba claro que no perdona lo que dijo: "Has creado una duda muy fea, una vez que tocas a mi familia voy a ir a por ti a muerte porque no has dicho delante de una cámara que te lo inventaste, no te lo voy a perdonar".

Ambos iban pasando los diferentes escalones del puente, en el que explicaban las cosas que no le gustaban al uno del otro, dejando claro lo que piensan sobre algunas de sus acciones y la tensión no faltaba. Momento que aprovechaba Aurah para recriminar a este que no sale de la cocina y no les deja hacer nada, siendo el tema de los cangrejos un tema de conflicto entre ellos.

"Eres un chulo y un prepotente porque es lo que me has demostrado desde el primer momento", entonaba Aurah y Rubén reconocía que sí puede ser "un poco chulo", pero le echaba en cara a su compañera muchos de los insultos que le ha dicho. Aunque ella aseguraba que este, cuando no le grababa la cámara le hace gestos que no le gustan nada: "No me lo invento y lo sabes".

Rubén cree que su compañera hace solo las tareas que le gustan: "Solo vas a buscar lapas, si estás mala y tienes energía para ir a hablar con tus vecinos, tienes energía para alimentar el fuego". Ella negaba que esto fuera así: "Lo único que no hago es cocinar porque no dejas a nadie. Un día puedo estar mal y otro mejor, aquí estamos sin comer".