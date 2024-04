Los primeros momentos de Kike Calleja tras ser expulsado de 'SV': de su primera ducha a su reacción al verse en el espejo

Pues bien, la reacción del colaborador al verse era de sorpresa total: "He perdido mucha tripa. He perdido muchísimo. ¡Ostras el pelo! ¡Y la barba! Parece que me he echado treinta años encima. He perdido un montón, se me marcan hasta las costillas. Eso sí estoy morenísimo, cosa que me gusta". Después de más de un mes de supervivencia, era momento también de su primera ducha. Instantes antes aseguraba estar "muy nervioso".