La agitada discusión que tuvieron Aurah y Rubén Torres tras el 'puente de la concordia': "No tienes modales ni respeto por nadie"

El 'puente de la concordia' no consiguió que Aurah Ruiz y Rubén Torres firmasen la paz. Y es que la canaria se lo dejó claro al líder de Playa Olimpo: "Una vez que tocas a mi familia, voy a ir a por ti a muerte" . Tras lanzarse continuos reproches y ataques -y después de avanzar los correspondientes escalones- decidieron no dar un paso adelante y abrazarse. Pero había algo que se nos escapó y que pasó justo después de esto.

"Si paso de tu culo. Vas a por mí todo el rato", señalaba Aurah. "Porque no haces nada", se justificaba Rubén Torres, quien no paraba de repetir que ralentizaba mucho el trabajo del grupo y muchas veces evitaba hacer sus quehaceres correspondientes. Según él, muchas veces porque está "mala". Una vez ya en Playa Olimpo, ambos se desahogaban con sus compañeros. Y por grupos, sobre todo después de la megabronca que tuvieron.

Arkano le preguntaba a Rubén por el 'puente de la concordia y este le informaba: "Ha salido la palabra feo y le he dicho que por dentro veo que tiene cosas feas como faltas de respeto y ser desagradecida. Y sigue pensando que soy un chulo, engreído, egoísta... Me da rabia que nadie le dice que no se ha levantado a mirar el fuego". Aurah, por otro lado, se desahogaba también: "Ojalá no salga líder el jueves para poder nominarlo". Hay que recordar que ambos ya tuvieron una fuerte discusión que marcó un antes y un después en su mala relación.