Kiko Jiménez llora desconsolado tras la marcha de Laura Matamoros de Playa Limbo: "Es una pena, ya no la veré más"

No obstante, Laura se mostraba muy optimista tras saber la decisión de la audiencia y alegre: "Esta experiencia ya la he vivido y ya me toca volverme con mis hijos, no podía más de no saber nada de ellos. Estoy feliz de haber vivido esta experiencia de esta manera, totalmente diferente de la primera". "¡Te queremos!", gritaba Kiko Jiménez, mientras que Arantxa le decía que disfrutase mucho de sus niños.