La lluvia de 'zascas' de Kiko, Blanca y Arantxa al recordar sus cuentas pendientes con el resto de supervivientes: "Me ha traicionado"

Playa Limbo ya se encuentra en la palapa de 'Supervivientes' en lo que está siendo su proceso de unificación junto a Playa Condena y Playa Olimpo. Pues bien, Kiko Jiménez, Arantxa del Sol y Blanca Manchón se han quedado bien a gusto, y una vez sentados han dicho absolutamente de todo sobre sus compañeros (algunos como Kiko más especulando sobre si cree que se llevará bien o mal con el resto de concursantes).

La primera que ha tenido el turno de palabra ha sido Blanca Manchón. La windsurfista olímpica, sin pelos en la lengua, ha señalado -tras ser preguntada sobre su convivencia (de nuevo) con Miri a partir de ahora- que "cambia de voz a la hora de meterse en las conversaciones para destacar. He llorado por Miri y la he votado. Pero he ido viendo y escuchando y me he dado cuenta de que busca su propio programa en el conflicto con las personas. Eso para mí es jugar con los sentimientos y jugar a un juego en el que yo no estaba metida. Eso hizo que fueran todos a por mí".

En cuanto a quién es su mayor decepción, ha subrayado que Gorka: "Me ha traicionado. Creo que se ha dejado llevar por los nervios y me ha dejado de lado. Eso me ha dolido mucho". El siguiente ha sido Kiko Jiménez, quien a pesar de no haber estado en Playa Condena ni Olimpo, opina que "hay personalidades muy peculiares": "He alucinado. Si se salva alguno... pero creo que con casi todos me voy a llevar así así. O con Ángel 'me mato' o nos queremos. Creo que con Aurah podemos reírnos y disfrutar. Y con Rubén Torres creo que me voy a llevar bien, le vi muy noble".

