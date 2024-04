La emoción y resiliencia de Pedro García Aguado en 'Supervivientes' recordando todo su paso por Honduras: "Vamos Toto"

Pedro García Aguado, a Sandra Barneda: "Hace muchos años que me fui a Barcelona a vivir solo y he vivido muy desapegado. Echo de menos a mi familia"

El apoyo de Rubén Torres al ver hundido a Pedro García Aguado en Playa Condena

Carmen Alcayde le envía un mensaje de apoyo a Pedro García Aguado: “Sigues siendo nuestro campeón”

Pedro García Aguado ha vivido ya diversos bajones a lo largo de su estancia en 'Supervivientes'. No fue hace mucho cuando se rompió por completo y aseguró que no podía más por su "agotamiento mental y físico". No obstante, el exwaterpolista español parece haberse recuperado por completo de esos momentos en Honduras y afrontar el concurso con optimismo, e incluso visualizando una hipotética final.

Pues bien, el concursante de 'Supervivientes' se ha roto por completo en Playa Condena. "Vamos Toto", se decía a él mismo, derrumbado y dándose ánimos. Y es que esta vez no parecía romperse precisamente por no poder más, sino producto de la emoción y de todo lo que está superando a lo largo de estos dos meses que lleva de concurso.

Rubén Torres no tardaba en ir para ver qué le pasaba. "Ni yo lo sé. Ni yo sé qué pasa", respondía el medallista olímpico. "Es emoción tío, no sé", añadía. "Dos meses aquí ya y a la tres semanas me quería ir... y mira", recordaba Pedro. "Pero, eso es motivación a tope, ¿no?", le decía Rubén Torres, intentando animarle. "Pero me ataca la flojera y ñoñería", apuntaba. El bombero de Sabadell le recordaba también el gran paso que ha dado de querer irse a ahora, que lo está dando todo y llorando por eso.

"O te adaptas o mueres"

"Estoy entre emocionado y triste. Lloro por la resistencia que estoy teniendo. Es duro esto. Echo de menos a los míos. Me he emocionado solo de pensarlo. Esto también me ha tocado un poco. Llevamos mucho tiempo aquí. Aquí o te adaptas o mueres", aseguraba Pedro. Un Pedro que luego en directo le decía a Sandra Barneda que "hace muchos años que me fui a Barcelona a vivir solo y he vivido muy desapegado. Echo de menos a mi familia".

Y lo ha explicado: "El trato con mis hijas. Hace cuatro años que vivo en Sevilla mudándome de Barcelona y me viene mucho a la cabeza. Cada semana es para mí una superación. La debilidad me ataca y me da por llorar. Pero estoy feliz y contento. Lo que pasa es cuando te caes por la ladera esta tres veces yo creo que lloraba porque mi orgullo estaba herido".