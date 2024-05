Laura Matamoros estalla contra Marieta y Kiko Jiménez: "Es muy feo por parte de los dos"

Laura Matamoros , evacuada tras la caída que sufría recogiendo leña, no ha podido estar en el 'Oráculo de Poseidón' , pero si lo ha escuchado a la vez que sus compañeros, más en concreto unas palabras de Marieta y Kiko Jiménez que no le gustaban nada.

Laura y Aurah podían escuchar las críticas de sus compañeros mientras no estaban en sus respectivas evacuaciones. "Llevan fuera un día y no veas cómo se agradece", decía Kiko Jiménez al hablar con Marieta de la ausencia de ambas, la que aseguraba estar feliz de no tener que compartir playa con ambas, en especial con Laura Matamoros y su tono de voz. Y con lo que bromeaba Kiko Jiménez: "El doctor estará sufriendo lo suyo, estará diciendo: 'que manden a la playa a estas dos".