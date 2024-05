Laura Matamoros explota por completo contra Miri y tiene una megabronca con ella en Honduras: "Es una desgracia que mi hermana sea tu amiga"

Esta fuerte discusión podría marcar un antes y un después en la relación de ambas concursantes en Honduras

Laura Matamoros y Miri liman asperezas en el oráculo de Poseidón. ¿Lo habrán conseguido arreglar?

Laura Matamoros estalla contra Marieta y Kiko Jiménez: "Es muy feo por parte de los dos"

Miri y Laura Matamoros han tenido una megabronca que seguramente marque un antes y un después en su relación dentro de Honduras. Y es que Laura Matamoros, quien actualmente se encuentra evacuada tras su lesión en la espalda mientras recogía leña, estaba muy molesta después de ser nominada por Miri. "Contigo no quiero hablar Miri. ¿Vale? No me hables", le dejaba claro Laura a la influencer. "A lo hecho, pecho", sentenciaba.

Miri no entendía ese enfado tan solo por haberla nominado. "No, si a mí lo que me parece es que eres más falsa que las pesetas", aseguraba Laura Matamoros. Una Laura que añadía que no era falsa (Miri) solo para ella, sino "para España entera". Gorka interrumpía en ese momento la discusión para saber qué pasaba exactamente. "Se ha enfadado porque la he nominado", le contaba Miri al concursante vasco.

Pero llegó la noche a Honduras y con ello la fuerte discusión entre ellas, con una Laura Matamoros fuera de sí y dirigiéndose a Miri frente a frente: "¿Qué problema tienes? Eres muy falsa y comes mucha cámara. ¿Sabes lo que te pasa? Que tienes el coño así de grande como tú dices". Posteriormente, le llamaba "falsa" hasta un total de tres veces. Miri seguía sin entender cómo se podía poner "por una nominación así".

Laura Matamoros seguía a lo suyo, muy encendida y señalándola que no podía con Ángel pero con ella sí. Además, le decía que fuese consecuente y coherente con sus actos y con las cosas que hacía. "Niñata de mierda", añadía Laura, para después hacerle un corte de mangas. Ángel Cristo le confesaba a Laura que todavía piensa que Miri es una "niñata" y "muy malcriada". "Es una estrella muerta para mí", concluía Laura Matamoros.

El oráculo de Poseidón señala a Miri y Laura

Este domingo, ambas tenían la oportunidad de intentar arreglar esas diferencias que han tenido desde el primera momento y limar asperezas en el oráculo de Poseidón. Pero no lo han conseguido. Y es que al día siguiente de la megabronca, tras decirle Arkano a Laura que se "calentó", esta no se echaba para atrás: "Yo por las buenas soy muy buena pero por las malas no. El gen Matamoros. Me quedé más a gusto que un arbusto".

"La desgracia es que mi hermana sea tu amiga", confesaba Laura Matamoros. "Porque eres una interesa. No tienes amigas de verdad", añadía Laura. Pues bien, Miri señalaba en directo tras darle paso Sandra que Laura le había faltado al respeto "de una manera bastante grave": "Nadie tiene el derecho a decirme lo que me dijo ella. Estaba muy ofuscada por la nominación y yo nomino a quien me dé la gana. Que falte al respeto así y pierdas los papeles por una nominación no tiene sentido".