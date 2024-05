Naomi Asensi, que es muy fan de Kiko, no sabe si creérselo, pero no duda de que el andaluz es absolutamente necesario en el concurso por momentos como este: "Wow el show que está sirviendo". Y Miguel Frigenti no ha entrado a valorar la bomba del cuñado de Cristian Suescun pero también ha aplaudido su forma de concursar: "Hacer televisión no te impide concursar en un reality con naturalidad y con pasión la experiencia. Kiko Jiménez es un concursante valioso y quien diga lo contrario es porque no tiene ni idea de televisión".