Para Kiko, lo más duro de esta experiencia está siendo echar de menos a “mi familia , a mi pareja … es que echo de menos. Incluso hasta a la Maite , imagínate. Esto se me hace duro, se me hace complicado”, confiesa.

Dice estar muy acostumbrado a estar muy en contacto con sus allegados y que, por eso, lo está pasando mal. Aunque de quien se acuerda, especialmente, es de Sofía Suescun , su novia: “Con ella paso las 24 horas del día. Hay momentos que me pongo a abrir una almendra y se me va la cabeza fuera y digo ‘ay, Sofía, lo que te hecho en falta”.

Arkano también echas de menos algo, pero no hace alusión a personas, sino a la música, escuchar música: “Me está afectando muchísimo. La música me da vida, ya no sólo escuchar música de otros artistas, sino ponerme música que me inspire, ponerme instrumentales y ponerme a escribir”, confiesa. Recordemos que en 'Supervivientes' batió su propio récord Guinness al estar más de 24 horas improvisando mientras rapeaba.