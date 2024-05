"No sabía quién era Ángel Cristo, lo busqué en Google y dije: '¿Este señor tan mayor va a ir?'. Y me dijeron: 'No, si ese es el padre, que falleció'", le dijo la esposa de Jesé Rodríguez a su compañera. Una confesión que ha hecho que los espectadores se partan de risa, tal y como muchos han comentado en la red social X, el antiguo Twitter.