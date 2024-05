La fuerte discusión de Aurah y Ángel Cristo que detona su amistad: "¡Te has aprovechado de mí!"

Ángel Cristo, como líder, le dice a Aurah Ruiz que le toca quedarse cocinando y no ir a pescar, algo que le molesta tremendamente a ella

La superviviente estalla contra su compañero: "No seas pinocho, que soy pepito grillo, la voz de la conciencia"

La relación de Ángel Cristo Jr. y Aurah Ruiz se haya ido resintiendo en las últimas semanas y ambos, ahora, han protagonizado una gran discusión en su playa que confirma que no pasan por su mejor momento en 'Supervivientes'.

Aurah y Ángel han tenido, desde que llegasen a Honduras, una buena relación, pero este gran enfrentamiento parece que podría haber roto su amistad para siempre.

Que el hijo de Bárbara Rey le dijera a su compañera que había pensado como líder que ella, al día siguiente, no iba a ir a pescar porque alguien "se tenía que quedar cocinando", no le gustaba nada a ella y terminaba en una fuerte bronca: "¿Por qué me toca a mí?".

Aurah, tras las palabras de Ángel iba a desahogarse con algunos de sus compañeros: "¿Por qué me está obligando a mí? Parece que me está castigando". Momento en el que Ángel Cristo se acercaba a explicarle que solo le dijo que se quedaba cocinando y ella saltaba, entre gritos: "Me has exigido a mí por la cara eso, no seas pinocho, que soy pepito grillo, la voz de la conciencia. ¡Las mentiras no las aguanto! Tú a mí así no me hablas, gobernador".

"Yo no he mintiendo en nada y no puedo hablar con una persona que solo sabe gritar"

Ángel Cristo no entendía que le gritase de esta manera: "Siempre hablando encima de la gente y no dejando hablar. Se te está yendo la perola. Yo no he mintiendo en nada y no puedo hablar con una persona que solo sabe gritar".

Aurah le recriminaba que se lo tendría que haber dicho bien y preguntarle qué le parecía esta decisión, entre gritos: "Te estás riendo en mi cara y te has aprovechado de mí". Y Ángel se hartaba de la situación: "Que te aguanten en tu casa porque aquí no te aguanta nadie, maleducada e insoportable. No vengas luego a hacerme la pelota".