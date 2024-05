Laura Matamoros, al ser preguntada por su atracción por Javier Ungría tras ser expulsado: "No quiero otro novio hostelero"

Tras saber que tenía que abandonar Honduras, Javier lanzaba un bonito mensaje de despedida a sus compañeros: "Ha sido una experiencia tremenda, lo más duro que he hecho en mi vida, he aprendido de toda la gente con la que he convivido. Pedro, Arkano, los perfiles como los nuestros, como para un concurso o la vida real son fundamentales, me llena de orgullo que me metan en el mismo saco que vosotros dos. Gracias a todos". Momento que aprovechaba Gorka para dedicarle unas bonitas palabras.