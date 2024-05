La bomba de Marieta en Playa Olimpo: Ángel Cristo habría admitido a Aurah ver el beso entre Marieta y Gorka

Pues bien, esta bomba ha provocado la reacción de los compañeros de playa de Marieta. "Ángel se está sacando la careta. Todo acaba saliendo por su propio pie", confesaba Miri. "Era cuestión de tiempo. Aurah le dijo a Ángel que no le hiciese hablar... y Ángel se cagó", decía Kiko, para después desvelar que por detrás le tocó Ángel a Aurah en la mano para que de alguna manera parase y no contase nada. "Son cosas muy oscuras", aseguraba Kiko.

"Ángel ha escuchado conversaciones de ellos y luego ha comentado con Aurah esas conversaciones. Es imposible que ahora tengan una relación de lo más normal", añadía el colaborador de Telecinco. Las confesiones no acababan aquí: Miri tenía algo que decir. "Ángel me cogió y me dijo que Gorka era lo peor y que era un tío del que no me podía fiar, dejando a Gorka fatal", señalaba Miri. "Que se lo digan a Andrea", bromeaba Kiko.