La reacción de Sofía Suescun a la petición de Torres de tener una cita con Maite Galdeano: "Mamá, este tren no lo puedes dejar pasar"

Tras reaccionar a las palabras del superviviente, Sofía le ha enviado un claro mensaje a Maite Galdeano para que no deje pasar esta oportunidad: "Estoy living. Mamá, este tren no puedes dejarlo pasar. Yo no me lo pensaba". Todo parece indicar que cuando Rubén salga del programa y regrese a España, se encuentre con Maite Galdeano para poder tener esa esperada cita.