El defensor de Gorka Ibarguren felicita a Ángel Cristo tras pedir perdón en 'Supervivientes': "Eso te honra"

Tras la expulsión disciplinaria de Ángel Cristo de 'Supervivientes 2024' por sobrepasar el perímetro de la isla y estar desaparecido durante tres horas, el superviviente ha regresado a España para dar explicaciones de todo lo sucedido en Honduras. El hijo de Bárbara Rey se ha arrepentido de su huida y ha terminado muy emocionado cuando ha explicado el motivo de marcharse: "Cuando era un niño y mi madre me echaba de casa o discutía conmigo me escapaba".

Durante el programa de Sandra Barneda, Ángel Cristo también ha explicado que su enfrentamiento con Aurah Ruiz en los Cayos Cochinos fue desmesurado y ha confesado que se equivocó con las palabras que utilizó contra ella: "No soy machista, me he criado entre mujeres, para mí son lo más importantes".