Ángel Cristo le envía un mensaje a sus fans en su primer plan con Ana Herminia tras su vuelta a España

Ángel Cristo ya se ha dirigido públicamente tanto a su hermana, Sofía Cristo, como a su madre, Bárbara Rey, con las que actualmente no tiene ningún tipo de contacto. Pero el exconcursante de 'Supervivientes 2024' no solo le ha enviado mensajes a sus familiares, sino también a sus fans, que han estado apoyándole durante todo el concurso para que no fuera expulsado en sus muchas nominaciones.