Los exconcursantes opinan sobre Abraham García y Sofía Suescun: "Kiko se va a tirar de los pelos"

Sofía Suescun fue la primera confirmada de 'SV All Stars', sin duda una de las grandes estrellas del formato que no podía faltar a esta gran cita. La hija de Maite Galdeano demostró en su edición su fortaleza metal y física semana tras semana, batiendo el récord en la 'Noria Infernal' en su edición. Todo esto la convirtió en ganadora de Supervivientes superando así a Logan Sampedro.

La influencer es una de las grandes esperadas de esta edición de 'Supervivientes All Stars'. Ella ha asegurado que está emocionada y con ganas de que el público conozca un poco más de Sofía, "una versión más madura" . Lo cierto es que cuando ganó el concurso apenas superaba la mayoría de edad, y ahora asegura ve muchas cosas de otra manera.

Actualmente Sofía mantiene una relación sentimental con Kiko Jiménez, ex concursante de esta edición de Supervivientes. A pesar de esto Abraham García, también concursante de esta edición de 'SV All Stars' no dudó hace unas semanas en plató en confesarle a este que se sentía atraído por Sofía, pues ambos han conocido alguna que otra vez en plató.