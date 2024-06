Miguel Frigenti carga contra Adara Molinero por su decisión y Elena Rodríguez le contesta

Adara Molinero ha asegurado que no era capaz de tirarse del helicóptero y que quería abandonar la aventura

Su examigo, Miguel Frigenti, ha asegurado que estaba haciendo "una peli" y la madre de la influencer, Elena Rodríguez, le ha contestado

Álex Ghita le envía fuerza a su novia, Adara Molinero, para el arranque de su aventura

A Adara Molinero no le sentó nada bien que el que era su amigo, Miguel Frigenti, apoyase a su 'archienemiga' Ivana Icardi en 'GH DÚO', programa en el que también concursaba su madre, Elena Rodríguez. Eso hizo que decidiera romper su amistad, que sigue totalmente rota como demuestra el tuit que ha escrito el periodista al ver a la influencer llorar y asegurar que no podía saltar del helicóptero antes de confesarle a Jorge Javier Vázquez que quería abandonar 'Supervivientes All Stars'.

"No me creo nada, esta peli ya la he visto", ha comentado el colaborador en la red social X, indignando mucho a los 'adaristas', que le han acusado de no tener empatía y de ser una persona rencorosa. El tuit tampoco le ha gustado nada a la madre de la exconcursante de 'Gran Hermano'. "Para un poquito, por favor, no tienes ni idea", le ha contestado Elena, que ha asegurado en otro tuit que a Frigenti le "da igual machacar a las personas cuando están mal".

Frigenti no se ha quedado callado ante esta respuesta y ha replicado: "Ojalá alguien le hubiera dicho a Adara que parara hace unos meses cuando me puso verde públicamente por decir que me gustaba el concurso de una compañera tuya, pero no paró. La diferencia es que yo no estaba concursando en ningún reality, solo hacía mi trabajo. Espero que tu hija se recomponga y disfrute de la experiencia". Un comentario que ha hecho que los 'adatistas' le llamasen de nuevo rencoroso y procedieran, muchos de ellos, a bloquearlo en el antiguo Twitter.