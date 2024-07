Kiko Jiménez responde a la hermana de Olga Moreno: "Toma regalito"

No ha habido ningún tipo de conexión entre Olga Moreno y Sofía Suescun en 'Supervivientes All Stars' y tampoco entre sus defensores en plató. Marián y Kiko Jiménez han protagonizado grandes broncas cargadas de 'pullitas', pero esos rifirrafes entre bandos no se quedan en los platós, sino que también se trasladan a las redes sociales, donde el novio de la hija de Maite Galdeano le ha soltado un 'zasca' a Raquel Moreno, hermana de la segunda expulsada de esta edición.