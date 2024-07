Marta Peñate, hundida, abandona la palapa tras una monumental discusión con Sofía: "Haces una televisión muy sucia. ¡Eres un bicho!"

Sofía Suescun le ha comentado a Marta Peñate que solo escucha reproches por su parte: "¿Me tienes envidia?"

Sofía Suescun y Marta Peñate se han convertido en las dos grandes rivales de 'Supervivientes All Stars'. Las dos supervivientes que se conocieron y se hicieron amigas en 'Gran Hermano 16' ahora ya no se soportan después de convivir durante dos semanas en Honduras.

Después del fallido 'Puente de la concordia' en el 'Tierra de nadie', en donde Sofía y Marta terminaron mucho más enemistadas, ahora ambas han dado su versión a sus compañeros. Según Marta Peñate, Sofía ha tergiversado sus palabras y ha mantenido una postura mucho más nerviosa tras hablar con ella en el puente.

En cambio Sofía se ha tomado muy bien su enfrentamiento con Marta y se ha dado cuenta de muchas cosas tras pasar por el puente: "Me ha servido como terapia para ordenar mis ideas y decir todo lo que ha pasado". Sofía le ha insistido a Abraham en que ella nunca ha sido amiga de Marta, simplemente se han llevado bien en los realities.

En la Palapa, Sofía y Marta han vuelto a tener un fuerte enfrentamiento después de ver el vídeo en el que aparecían estas dos versiones contadas por ellas mismas. "Subrayo lo que he dicho. No tengo problema en enfrentarme al público. Tengo la conciencia muy tranquila y creo que no he hecho nada malo", ha reafirmado Marta.

Tras esto, ha vuelto a enfrentarse a Sofía: "Yo en mi vida he traicionado a nadie". Sofía le ha pedido el turno de palabra y Marta ha ironizado con ella por las explicaciones calmadas que tiene habitualmente: "Ahora te puedes meter el discurso del anuncio de champú del pelo".

Sofía le ha preguntado si le tiene envidia y Marta se ha reído tras escuchar el comentario. En ese momento, Sofía le ha comentado a Marta que solo escucha malas palabras por su parte: "La única sensación con la que me quedo es que hay continuos reproches". Marta le ha respondido muy enfadad que siempre está contando mentiras.

Marta Peñate reprocha a Sofía Suescun la división de la playa en dos bandos: "¡Los grupos no los quieras crear tú!"

Desde que la amistad se rompió entre Sofía Suescun y Marta Peñate en el 'Conexión Honduras' de Sandra Barneda, la playa se ha dividido en dos grandes grupos. Por un lado, está el grupo de Sofía con Logan y Abraham y por otro lado, el bando de Marta con Olga Moreno y Lola. El resto de participantes no se ha posicionado todavía y son Jorge, Alejandro y Bosco.

El día a día en la isla es cada vez más complicado y la convivencia se está haciendo insoportable para ambos bandos. La tensión se está notando a la hora de dormir, a la hora de comer y a la hora incluso de hablar. El grupo de Marta cada vez se está distanciando más de la zona donde están acampados y para hablar entre ellas se han tenido que apartar del resto para no molestar.

Jorge Javier ha querido saber si verdaderamente los supervivientes se han dividido en dos grupos. Marta Peñate le ha afirmado que están enfrentados unos con otros y ha querido señalar la falsedad que hay en la playa: "Podemos decir que en esta playa se dicen muy poco las cosas a la cara. Si para la gente sobramos, se puede decir abiertamente y a la cara".

La superviviente ha explicado que el grupo de Sofía ni siquiera les saludan: "Muchas veces me levanto y ni los buenos días me dan". El presentador le ha preguntado a Sofía si le da los buenos días a Marta y la ganadora de 'Supervivientes 2018' le ha contestado que no se acuerda.

Marta Peñate ha empezado a cantar la canción de 'No me acuerdo' de Thalía para burlarse del comentario de su compañera y Sofía le ha mirado con cara de desprecio. En ese mismo momento, Marta le ha reprochado a Sofía que dice a las espaldas que solo le interesa en el concurso Abraham y que los demás le sobran.

Seguidamente, le ha manifestado que le incomoda que con la única que habla de su grupo es con Lola: "Después le sonríes a Lola como si no hubiera un mañana. Entonces si te sobra Lola, ¿por qué no se lo dices a la cara?" Sofía se ha cansado de escuchar a Marta y le ha contestado: "No vamos a empezar a decir todo lo que tú no dices a la cara".

"Yo tengo a las personas con las que me siento cómoda, no me van a traicionar en ningún momento como tú has hecho conmigo", ha dicho Sofía para zanjar el tema. Marta ha comenzado a reírse del comentario: "La has traicionado tú diciendo que te sobra. Los grupos no los quieras crear tú. Lola te habla porque tiene personalidad".

Sofía le ha indicado a Marta que ella tiene sus favoritos y con Lola es diferente: "Yo también tengo personalidad y con Lola tengo una conexión especial". Lola se ha pronunciado y ha explicado que la situación en la playa parece irreversible y los grupos están muy divididos: "Ahora hablamos menos, pero seguimos hablando". Por otra parte, Olga también ha querido ir en contra de lo que ha dicho Sofía en el vídeo de que le sobra la gente.

Marta Peñate abandona la palapa

Pero lo peor todavía estaba por venir. Los reproches entre Marta y Sofía se incrementaban cada vez a raíz de que Sofía levantase la mano y apuntase lo siguiente: "Lo de esta chica no sé si está desvariando o tiene algún problema. Acaba de decir que si se lo propone me hace llorar cada mañana. ¿Qué pretendes?". Tras las palabras de Marta justificando esa frase, Sofía le mandaba callar y esta estallaba por completo.

"¡Relájate diva! No soy un perro. Te pido por favor que tengas educación. A mí no me provoques ni me busques. Métete en tus amistades, no en la mía y en la de Lola. Bastante tuviste en cargaste la nuestra", señalaba Marta. "¿Quieres que empiece a decir cosas para que la gente sepa el tipo de persona que eres y la televisión tan sucia que haces? No tienes gracia ni alegría. Siempre estando amargada e intentando hundirme", subrayaba la colaboradora de Telecinco.

Es en ese momento cuando Marta pedía a cámara que la nominasen, harta de discutir: "Quiero irme con mi familia, que sé que no me van a apuñalar ni traicionar. No puedo más", decía, entre lágrimas. Lola se rompía por completo y seguidamente, Marta Peñate, que tras decir que Sofía es "un bicho", abandonaba la palapa. Finalmente -y gracias al apoyo y mensaje de Jorge Javier desde el plató- Peñate entraba de nuevo a la palapa junto al resto de sus compañeros.

