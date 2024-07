Logan reflexiona tras leer la carta que le escribió a su 'yo futuro': ''Unir al grupo era imposible''

Logan Sampedro se quedó el pasado jueves a las puertas de la gran final de 'Supervivientes All Stars' . El concursante se convertía en el último expulsado tras batirse en duelo con Sofía Suescun, que resultaba salvada gracias a los votos de la audiencia.

Durante su concurso, el concursante ha demostrado por segunda vez ser un gran superviviente y no cabe duda de que lo ha dado todo en su paso por el reality más extremo de la televisión, pero ¿está contento con su concurso? ¿Ha logrado sus objetivos?

''Querido Logan, espero que no la cagues'', comienza la carta del concursante, ''No sé, yo creo que no la cagué, eso ya os lo dejo a vosotros'', reflexiona Logan, entre risas.