Sylvia Pantoja está cansada de que se metan con ella por haber hablado de su familia

La superviviente rompe a llorar ante la impotencia

Omar Sánchez, novio de Anabel Pantoja, le recordó que se había sentado en televisión para hablar

Sylvia Pantoja está cansada de que la "juzguen" por su familia. O más bien, por haber hablado de ella en 'Cantora: la herencia envenenada'. En su última bronca con Omar Sánchez, novio de Anabel Pantoja, salió este tema en forma de reproche.

"Fue la gota que colmó el vaso porque con él ya llevo tres las personas que me han salido con este tema. Aquí todos somos iguales y somos concursantes. Yo jamás he cuestionado de dónde viene cada uno. Eso fue lo que me dolió", se quejó después Sylvia en la Palapa.

Sylvia Pantoja estalla tras su discusión con Omar Sánchez

Pero en su discurso pronto la cantante brotó. "¡Que se me juzgue como concursante y punto! Que no me pongan esa etiqueta que me quieren poner siempre de que si falsa, mentirosa, de que no canto... Me parece tan patético ese comentario y tan obsoleto que no me parece justo", decía.