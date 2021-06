Belén Ro, sobre Olga Moreno: "Me parece absolutamente cruel seguir utilizando a unos hijos que no son tuyos"

La colaboradora se queda impresionada con la recepción del público

Gloria Camila ha decidido adoptar la misma actitud que Belén Ro: no pronunciarse

Olga Moreno volvió a hablar en Honduras sobre su familia. En esta ocasión recordó su aniversario de boda con Antonio David Flores, pero también con el hijo de su marido y de Rocío Carrasco, David Flores. En la ceremonia la superviviente se 'casó' con ambos. Un hecho llamativo para muchos que Olga ha recordado con mucha emoción.

"Por eso me casé con los dos. Estaba él más nervioso que yo. Mi marido estaba atacado pero él fue primero que me dio el anillo, el primero que me dio el beso, el primero que me dio el ramo... La mejor boda del mundo", dijo refiriéndose una vez más a David Flores.

Pero donde muchos ven el derecho de Olga de hablar de su vida, otros lo ven como una provocación y una estrategia para dar de qué hablar. Belén Rodríguez, por ejemplo, ha sido de las más críticas con ella. Sin embargo, esta vez comunicó en 'Supervivientes: Conexión Honduras' la decisión que había tomado al respecto.

"Hay temas que se me hacen bola. No voy a comentar ningún vídeo de Olga en el que hable de los hijos de Rocío Carrasco. Me parece absolutamente cruel seguir utilizando a unos hijos que no son tuyos para seguir haciendo daño a su madre", sentenció recibiendo una gran ovación por parte del público tras su intervención.

Marta López, amiga de Olga, saltó para defender que la superviviente no lo haría con esa intención. Pero Belén Ro no se lo compró: "¡Marta, despierta! Olga no ha hecho otra cosa en su vida más que hacer daño", le respondió.

Belén Ro, sorprendida con el apoyo del público

Por otra parte, Belén no ocultó su asombro al recibir el aplauso del público. Nada más comenzar el programa los asistentes ovacionaron su presentación. "¡No me puedo creer que el público me aplauda! La primera vez en mi vida. Una ovación, que digo: ¿es a mí?", reaccionó.

Gloria Camila y Rocío Flores toman posturas distintas en la defensa de Olga Moreno

En el plató también se encontraba Gloria Camila, con quien Belén Ro ha discutido mucho en directo por este asunto. No obstante, esta vez la hermana de Rocío Carrasco sorprendió dándole la razón a la colaboradora.

"Yo es que, voy a tomar la misma posición que Belén. Nunca he querido meterme y no me voy a meter. Espero que la gente lo respete", manifestó.

Además, Gloria Camila reveló que también ha hablado de ello con Rocío Flores: "A Rocío le dije que creo que ahora mismo en 2021, en ‘Supervivientes’ todos los concursantes tienen derecho de hablar de su vida, pero creo que ahora mismo, a Olga no le beneficia en su concurso, ni a Rocío como colaboradora".