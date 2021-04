Tom Brusse se quedó algo tocado tras la nominaciones y preguntó a Omar Sánchez a quién había decidido él subir a la palestra. El francés se llevó una desagradable sorpresa al escuchar su nombre. “ Pensé que teníamos buena relación …”, confesaba decepcionado. “La tenemos, pero lo que le hiciste a Gianmarco no me pareció bien ”, explicó el novio de Anabel Pantoja.

Mientras tanto, Alejandro Albalá y Marta López criticaban duramente al exconcurante de la casa fuerte . “Tom y Gianmarco mientras sigan aquí van a ser…como me nominan ellos a mí…”, predecía el cántabro. “ Le ha dicho a Olga ‘hay amigos que te sonríen y luego te nominan” , respondía la colaboradora de ‘Sálvame’. “Es un chico que se queda en las miserias, es muy básico”, trataba de hacerle entender el ex de Sofía Suescun.

Gianmarco VS Marta

Gianmarco Onestini tampoco quedó demasiado conforme con los resultados de las nominaciones. “No entiendo porque me has nominado a mí”, se sinceraba el italiano con Marta López. “Tú ya estabas nominado”, aseguraba ella. “Tenía solo un punto”, se defendía él. “Yo he calculado y he visto quien estaba nominado, yo jamás pensé en nominarte”, le aclaraba la ex ‘gran hermana’.