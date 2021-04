Belén Ro, a la defensora de Antonio Canales: "Me pediste que les diese un mensaje a Rocío Carrasco y Fidel"

" Él ha estado en su casa . Antonio se ha ido sin ver el documental y sabiendo que esta pareja no quiere que se hable de ellos. Partido de esa base, Antonio se ha ido sin saber nada. Tú le preguntas y Antonio dice que no le conoce", dijo justificando su negativa como un método de protección . Pero, además, añadió que en ese periodo el bailaor había estado de gira.

Belén Ro desmiente a la defensora de Canales y descubre qué mensaje le envió a Fidel y Rocío

Sin embargo, al parecer Mónica no le habría dicho lo mismo a Belén Ro. O eso es lo que ella ha afirmado categóricamente en mitele PLUS. "A mí me contaste una historia y luego la familia decidisteis contar otra versión. A mí me dijiste que sí había estado en su casa con Fidel. Lo de la gira es nuevo. Me dijiste que le pidiera perdón de tu parte a Rocío y Fidel, que sí le considerabais familia a Fidel", revelaba.