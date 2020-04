Los concursantes reciben mensajes de sus familiares: De la petición de Ortega Cano a los planes de boda de Fani y Christofer

Supervivientes 2020 ha dado la oportunidad a los concursantes de hablar con sus familiares . No directamente, sino por boca de otro compañero. Esto ha sido un pequeño avance de lo que los supervivientes vivirán el próximo jueves, cuando hablaran directamente con sus seres queridos .

Jorge y Ferre se emocionan al escuchar los mensajes de sus parejas

Hugo Sierra e Ivana hablan con sus suegras

Hugo ha hablado con Analía, la madre de Ivana. "Mientras ella sea feliz yo soy feliz, yo no me meto en la vida de mis hijos", le ha dicho dejándole claro que no le importa que estén juntos. EL uruguayo le ha anunciado que estaba encantado de conocerla aunque fuese telefónicamente.