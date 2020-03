El Designio de los Dioses: el sueño más surrealista de los supervivientes 'desterrados'

Ana María y el ansia

Yiya y la comida

“Los sueños son todos tan realistas que acaban siendo surrealistas, no podría focalizarme en uno en concreto porque todos son surrealistas de los realistas que son. De momento, y por lo menos, ya no me atormenta aquel sueño en el que yo era un comecocos dentro de un tetris y tenía que estar comiéndome constantemente las fichas que caían. Soy tan glotona que me lo como todo y ya será que ese ansia de comer está desapareciendo”.

Vicky Larraz y el Tour de China

“Soñé que estaba en un viaje en China con mis hijas, en un Tour, el sueño tenía tanto detalle que hasta me acuerdo de la cara del operador del Tour y del restaurante al que entramos. De repente yo decía ‘ya no estoy en Supervivientes’, entonces me moví en las esterillas y me di cuenta que seguía durmiendo en la playa. Con lo cual dije a mis hijas ‘sigo en Supervivientes, esto es un sueño ¡sigamos adelante sabiendo que es un sueño!’ y seguí en el maravilloso Tour de China hasta que Cristian me levantó a voces para cuidar del fuego”.