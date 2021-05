Para Jorge Javier Vázquez, no pasó desapercibida la actitud de Olga Moreno ante el conflicto. "¿ Crees que Olga malmete contra ella?", le preguntó el presentador a Marina. "Yo no voy a volver a decir que nadie malmete contra nadie", respondía visiblemente molesta.

Jorge Javier se interesó por el motivo de su enfado y Marina acabó confesando, en la primera parte de 'Supervivientes' emitida en mitele PLUS, que había tenido un desencuentro con Rocío Flores en 'Supervivientes: Tierra de Nadie'. "El otro día me llevé una buena bronca. Parece que cayó mal que dijese que Olga había manipulado", expresaba. "Pero hoy no está, aprovecha", apuntaba el presentador. "Te lo agradezco porque yo siempre me he referido al concurso", sentenciaba.