Su decisión no ha hecho ninguna gracia a Omar Sánchez, quien no ha dudado en protestar. "Me parece fatal porque creo que me lo estoy currando bastante, y estamos comiendo súper poco. Quitarme media pizza después de currármelo aquí tan rápido durante mes y medio no me parece bien, pero bueno. He ganado también en otras cosas, la apnea casi 4 minutos…Además alguien que no juegue… no se lo merece", se ha quejado el novio de Anabel Pantoja.