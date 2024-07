Sofía Suescun se sincera al sentirse acorralada por sus compañeros: "Cuando me siento atacada, tengo que ir con la lanza a rematar..."

Los concursantes disfrutan de una merienda con Nocilla para solucionar sus problemas: Sofía Suescun, la más señalada

Los concursantes están a punto de entrar en la recta final de 'Supervivientes All Stars' y ha llegado la hora de que ajusten sus cuentas pendientes, se digan las cosas a la cara y solucionen sus diferencias. Unos reproches que no tardaron en salir y donde la más señalada fue Sofía Suescun...

La organización premió a los concursantes con una maravillosa merienda, en plena playa, repleta de botes de Nocilla, sandwiches y croissants. Una bandeja que parecía caída del cielo, pues nada más verla los concursantes enloquecieron llevándose las manos a la cabeza, abrazándose y saltando de alegría. De hecho, Marta Peñate no podía parar de gritar: "¡No me lo puedo creer! ¡Nocilla! ¡Tenemos Nocilla!".

Antes de empezar a comer, los concursantes tenían un pergamino donde le explicaban qué tenían que hacer para poder disfrutar de esta maravillosa merienda: "Seguro que hay algún tema del que no os habéis atrevido a hablar entre vosotros, alguna tensión no resuelta... Queremos que hagáis vuestro balance del programa de la manera más dulce posible, por eso no puede faltar Nocilla, ¡disfrutadlo!". Al terminar de leer el mensaje, todos los supervivientes no se lo terminaban de creer y empezaron a abrazarse muy emocionados.

Una merienda con Nocilla y las confesiones de los concursantes: Sofía Suescun, la más señalada

A partir de aquí empezó la tensión. Logan fue el primero en tomar la palabra y en señalar a una de sus compañeras: "Yo quiero solucionar lo poco que tengo con Marta Peñate, quiero decirte que no tengo nada en tu contra, creo que eres buena superviviente y me alegro de haberte conocido". Mientras tanto, su compañera le escuchaba atentamente mientras untaba nocilla en su sandwich.

Marta Peñate se alegró al escuchar las palabras de Logan, pero no quiso dejar pasar este dulce momento para darle un tirón de orejas a su compañero: "Me hubiera gustado que en algún momento te mojaras un poco más, tendría que respetar eso, pero creo que eres un tío que no tiene maldad". Por otro lado, Lola quiso expresar lo que sentía y hacer su propio balance: "Lo que he tenido ha sido con Sofía, por el tema de Marta, cuando dijiste que parecía su sombra. Creo que tengo personalidad de sobra y coincido con Marta en muchas cosas".

Cuando Sofía Suescun iba a responder a su compañera, Jorge Pérez paró la merienda con Nocilla para darle a ella zasca en la playa: "La única persona con la que he tenido un enfrentamiento fue con Sofía. Aunque es verdad que ella se disculpó y yo por supuesto acepté sus disculpas". La concursante no daba crédito con tanto ataque cuando, de repente, Alejandro Nieto también se sumó al carro: "Yo he tenido dos cosas que me han molestado de Sofía. Una fue que me nominaste y la otra cuando me llamaste despectivamente 'la panda esta', pero hasta ahí... despué sno he tenido rollos con nadie, creo que somos un grupo muy bueno y grandes supervivientes".