Rocío acusa a Elena de preguntarle por su familia delante de cámaras y ella estalla: "Empieza tú por normalizarlo"

Las supervivientes se echan en cara todas las traiciones y comentarios que les ha molestado

La tensión ha estallado en la Palapa como nunca antes entre Rocío Flores y Elena Rodríguez. Las que fueran amigas en el principio del concurso, parece que ahora no logran entenderse y que tenían mucho por decirse.

En la convivencia están teniendo sus más y sus menos. Pero la enorme discusión que han tenido durante el directo de la gala comenzó porque Rocío acusó a Elena de "tener una doble cara". "Detrás de cámaras es 'jiji jaja' y delante te la clava cuando puede", soltaba la superviviente.

Jorge Javier le preguntaba entonces a qué se refería. Rocío expresaba entonces su malestar porque, al parecer, Elena siempre nombraría a su familia delante de las cámaras para buscar el vídeo.

"El Día de la Madre me fui a lavar mi camiseta y vino ella a la orilla. Delante de la cámara me dijo que debía felicitarla. A veces pensaba que era de forma inconsciente pero cuando va y lo hace varias veces, me lo planteo. El otro día me habló también de mi padre y de que no imaginaba que me hubiese ayudado a hacer los deberes", revelaba Rocío.

Elena no se quedó callada. Acusó a Ivana y a Rocío de ser "las típicas vecinas que están esperando detrás de la mirilla a que cometas un error", decía. Además, le replicaba a Rocío diciéndole que debería "mirarse más el ombligo".

En la Palapa la tensión iba en aumento. Rocío relataba que Elena no era "precisamente la alegría de la huerta" explicando que no es una persona positiva. Unas palabras que secundaban Hugo e Ivana y a las que nadie daba réplica.

Pero Elena no aguantó más y, si bien reconocía que debería ser un poco más positiva, le aseguró a Rocío que si le preguntaba por su familia no era con segundas intenciones. "A mí me da igual tu padre y tu madre. Yo paso de tu familia. Te pregunto por ella igual que le he preguntado al resto por la suya. Empieza tú a normalizarlo", le soltaba Elena.

"¿Estás insinuando algo?", respondía Rocío muy molesta. Elena tan solo le explicaba que ella no le da más importancia a su familia que a la del resto. Pero a su compañera no le convencían sus explicaciones.

Rocío 'pierde los papeles' con Elena: "Tú me traicionaste y te fuiste con Ferre"

La discusión no acabó ahí, sino que fue a más. Rocío cree que su distanciamiento con Elena comenzó con una traición: "Te fuiste con Ferre", le reprochaba a Elena.

Por su parte, la compañera no comprendía su reclamo ya que decía que "la amistad no entiende de ataduras". "Soy muy mayor y conmigo no van las amistades tóxicas. Me siento muy libre", declaraba Elena.

Pero la superviviente lo decía elevando el tono, por lo que Rocío se veía incapaz de hablar y mostraba su frustación. "Estoy hasta las narices. Me deja de mentirosa y de estratega. ¡Que me dejas hablar!", chillaba a su compañera.

La convivencia de Rocío y Elena, en sus horas más bajas

Todo este cúmulo de tensión venía de Cayo Paloma. Rocío le cambió el primer turno a Jorge para salir a pescar y buscar caracolas. Como solo trajo seis, los compañeros se lo tomaron a mal porque tienen por norma que el primero sea quien más caracolas busque. Pero Jorge se justificó diciendo que estaba muerto de frío.