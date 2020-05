Hugo, Elena y Jorge, nominados de 'Supervivientes 2020'

Barranco es el líder de la semana

Jorge, el nominado por el grupo

Barranco desempata y deja a Hugo en la palestra; y como líder nomina a Elena

Los supervivientes se han enfrentado a nuevas nominaciones. Después de la expulsión de Ivana y del juego de líder, Barranco consiguió la inmunidad.

Así han transcurrido las nominaciones:

Hugo: Jorge porque se moja poco y le veo poco en el concurso. Es como que va al sol que más calienta. Iba nomina a Elena porque me preguntó a quién iba a votar y lo vi un gesto de cobarde. No necesito alianzas con nadie. Pero creo que dentro de todo es más clara que Ana María. El juego de Ana María es muy turbio porque va nominando para no ser nominada. Cuando tuvo que posicionarse no se posicionó. A buen entendedor pocas palabras.

Rocío: A Jorge y Elena. Al resto no les quiero tocar y por afinidades.

Elena: Hugo y Rocío. No quiero nominar a los que quedan. Cada vez se hace mas difícil. Ana María es una mujer generosa y auténtica; Jorge es mi Jorge; y Barranco está antes que ellos.

Jorge: Hugo y Rocío. Los motivos son que quedamos muy pocos. Es una cuestión de afinidad. Con Hugo no tengo ningún problema, me parece un crack como superviviente. Pero la vehemencia no termina de encajar conmigo. Con Rocío me parece una niña cariñosa pero cuando dice las cosas me parece que no existen verdades absolutas.

Ana María: Jorge y Elena. Con todo el dolor de mi corazón porque son dos personas estupendas. Pero dos más dos son cuatro y si no, no me salen las cuentas.

El nominado del grupo era Jorge y Barranco tenía que desempatar entre Elena, Rocío y Hugo. En primer lugar salvó a Rocío y en segundo a Elena, por lo que Hugo quedaba en la palestra. Después dio su voto de líder a Elena "con todo el dolor de su corazón".