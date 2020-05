Ivana se convierte en la última expulsada de 'Supervivientes 2020': "Sois unas personas increíbles"

La argentina ha perdido el duelo contra Jorge Pérez

La audiencia ha decidido que sea Ivana la concursante expulsada. "Quiero decirles que he conocido personas increíbles, gracias por dejarme conocerlos. Yo sé que a veces he sido un poco loca o me he pasado con alguna palabra. Les pido perdón. Sigan luchando, no bajen los brazos, sigan dándolo todo y nos vemos a fuera", ha dicho la argentina entre lágrimas.

Jorge, el otro nominado ha reconocido lo buena superviviente que era su contrincante: "No tengo palabras para agradecer tanta generosidad por parte de la gente. Gracias con todo mi corazón, Ivana ha sido una gran superviviente, es una gran chica con un gran corazón y me alegro por todos los hombres de España que no tenga novio durante el verano. Ha demostrado ser una guerrera en las pruebas y en la convivencia".