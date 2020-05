Los tips de Jorge Javier a Ivana para olvidar a Hugo: "Se te va a quitar la tontería"

" ¿Hugo tú te imaginas en un almuerzo comido y bebido con Ivana? ", le ha preguntado el presentador al uruguayo. "Yo me imagino volver y estar con mi familia y mi hijo. Siento cortar el rollo pero es todo lo que quiero y deseo, ya se lo he dicho a ella a parte", ha respondido él.

Tras su expulsión, Jorge le ha asegurado que podía sentirse muy satisfecha de su paso por el concurso. "Tiene que estar muy orgullosa, has sido una de las grandes sorpresas de la edición, una persona desconocida en España que se ha hecho con un montón de personas que te admiran y te apoyan. Has sido una revelación, muchas gracias por el concurso que nos has dado", le ha dicho. "Estás espectacular. Cuando te veas en el espejo vas a decir: ‘Uff menos mal que no estoy con Hugo, vaya verano me espera…’".