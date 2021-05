Antonio Canales se ha puesto muy contento al ver su nueva imagen

"Me he recompuesto con oro y plata", asegura el bailaor

Canales ha protagonizado un fuerte enfrentamiento con Belén Rodríguez

Antonio Canales ha sido el primer expulsado de 'Supervivientes 2021'. El concursante ha regresado a la civilización y se ha llevado una gran sorpresa al verse reflejado en el espejo. "¡Madre mía! Que no soy la misma persona. Madre mía la barriga, que no tengo barriga. Pero, ¿Cuántos kilos he perdido? Si parece que soy yo cuando tenía treinta y algo años", ha exclamado.

"He visto en el espejo una cosa que hacía mucho que no veía y que no quería ver. Era como si al David de Miguel Ángel le hubieran echado tierra por encima. Me he desnudado ante mí y me he quitado esa porquería. Hacía mucho tiempo que no quería verme en el espejo, lo evitaba, cuando el espejo siempre ha sido mi amigo", explicaba el bailaor.

El superviviente se ha mostrado muy contento al ver su gran cambio físico: "Además no se me ha puesto pellejoso el cuerpo, se me ha 'enfibrao'. Lo que hace ‘Supervivientes’ con la gente…Ahora es cuando me siento bien y orgulloso y no me da vergüenza", ha admitido.

'Supervivientes: Última hora' ha conectado en directo con el flamenco, que ha hecho gala de su nueva mentalidad positiva: "Vuelvo con muchas ilusiones. Pienso que cunado un alma se rompe y se recompone es una muestra de fragilidad pero también de fortaleza. Me he recompuesto con oro y plata, para poder brillar mejor. Hay que seguir luchando, no hay que tener miedo al dolor. Te vas curando solo. Las heridas van sanando solas, porque podemos con las adversidades"

Canales se enfrenta a Belén Rodríguez