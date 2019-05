Isa Pantoja responde a las palabras de Kiko Rivera sobre Aneth: "Yo elijo bien mis amistades y él no puede decir lo mismo"

Isa ha defendido a Aneth y la amistad que la recién expulsada de 'Supervivientes' ha tenido con Isabel Pantoja. "¿Qué ha hecho Aneth? Es amiga mía y de mi madre, yo lo sé. Me hace gracia que mi hermano diga que no es así porque sí lo es", decía la hija de la tonadillera y, además, arremetía contra las amistades de su hermano:

Las palabras de Kiko Rivera que han molestado a Isa Pantoja

En la última gala de 'Supervivientes', Kiko Rivera volvía al plató para defender a su madre y Jorge Javier se interesaba por su opinión sobre Aneth, supuesta amiga de Isabel Pantoja. “A mí la verdad es que Aneth no me cae muy bien, la verdad. Para mí la amistad es otra cosa, en todo caso será amiga de mi hermana, de mi madre no es amiga”, aseveraba Kiko.