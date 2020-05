Las claves por las que Ivana Icardi se ha convertido en uno de los concursantes clave de esta edición: sus puntos fuertes en la isla

Una dura rival en las pruebas

En la última gala, Ivana se alzó con el título de líder por cuarta vez en el reality. La superviviente ha luchado como una auténtica titan en todas las pruebas y sus compañeros empiezan a verla como una de las posibles ganadoras . Ivana no tiene piedad con sus rivales ¡aunque se trate del mismísimo Hugo!

Sentimientos a flor de piel

Cuando ya no había vuelta atrás, los reproches salieron a flote e Ivana le dejó claro que no le necesitaba para crecer en el concurso: “No he venido aquí para ser la sombra de ningún hombre”.