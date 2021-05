"Estoy viendo unas fotos mías. Es que me tenéis podrida con el tema de esta señora . 'Supervivientes' es algo más que Olga y Rocío Carrasco", se quejó ella ante el presentador. Jorge, atónito con su respueta, no pudo evitr decirle lo que pensaba. "¿Sabes qué podrías hacer? Cuando te llamen, decir que no vienes ", le propuso. "Digo que sí para comentar de más gente. Lo digo como espectadora", replicaba la colaboradora.

Oriana se 'pica' con Jorge Javier Vázquez y la directora del programa

Jorge Javier le decía entonces a Oriana que debía hablar con la directora sobre los temas de la escaleta que había estado preparando desde por la tarde. "¿Entonces para qué me preguntas? Me conoces y me conoce la directora. Me conoce desde que empecé a los 18 en 'Mujeres y hombres'. La cara y todo", decía ella 'picada' ante los comentarios del presentador.