Jorge Javier, sobre el supuesto veto de Rocío Flores a Belén Rodríguez: "Juegan con el pan de la gente que les lleva la contraria"

Según la revista Lecturas, Rocío Flores habría vetado a algunos rostros conocidos en las galas de 'Supervivientes' por ir en contra de su padre. Según el tabloide, la hija de Antonio David no querría coincidir ni con Belén Rodríguez, ni con Paloma García Pelayo . La revista asegura que Belén fue desconvocada pocas horas antes del programa.

"Si esta chica con 25 años viene con estos aires vetando a estas personas que llevan toda la vida comentando realities, que son su pasión, me parece indecente. Le va a pasar factura", ha vaticinado Kiko Hernández. "Jorge la pregunta es, mañana que hay gala y tú la presentas. Si mañana Rocío no va…¿Crees que puede ser por las últimas guerras que has tenido con el padre?", ha querido saber el colaborador.