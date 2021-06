Olga Moreno se ha reencontrado con su hermana Rosa en Honduras

"Sería una pedazo de concursante", ha dicho Olga sobre su hermana

"Estoy orgullosa de ella", ha asegurado Rosa

Olga Moreno no atraviesas sus mejores días en 'Supervivientes'. Ya son casi tres meses el tiempo que los concursantes llevan en Honduras, y la distancia con sus seres queridos cada vez pesa más. La concursante no había recibido todavía ninguna visita de su familia y no podía evitar romper a llorar cada vez que hablaba de ellos.

"La verdad es que es un día raro pero hoy estoy mejor", decía Gianmarco al levantarse. "Yo ayer me acosté con una tristeza igual, hablo y se me saltan las lágrimas", le explicaba Olga. "No me siento con fuerzas, me siento más débil, me he levantado muy de bajón. Psicológicamente estoy muy triste, echo de menos a los míos, sobre todo a mi hija que tiene ocho añitos", contaba entre lágrimas.

El programa ha ideado una especia de prueba para llevar a cabo la unificación de los concursantes. Lo que Olga no esperaba, era que iba a reencontrarse con su hermana Rosa.

"No me lo creo, es que no me lo creo. Si es mi rosita, mi hermana chica. Es una de las personas más bonitas que hay. Rosita ¿qué haces aquí? Es que no me lo creo. Estoy en shock. No me lo podía llegar a esperar", ha dicho tras dar un gran abrazo a su hermana. No hay mejor persona, vais a alucinar con ella. Sería una pedazo de concursante", ha asegurado.