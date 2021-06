Rocío Flores comunica si viajará a Honduras para ver a Olga Moreno: "Lo hemos decidido toda la familia"

Olga Moreno es la única superviviente que queda por recibir una visita familiar, algo de lo que tiene muchísimas ganas. No hace mucho, le contó incluso a Gianmarco Onestini que estaba "deseando que Rocío (Flores) venga para que cuente todo" , dijo cuando pensaba que las cámaras no la estaban grabando.

Marta López intervenía entonces para decirle a Rocío que no va "porque no quiere", pero de nuevo la colaboradora de 'El programa de AR' respondía con el mismo discurso: "Ya lo he explicado que ha sido una decisión que hemos tomado en familia. Yo no me encuentro ahora mismo al 100% y creo que la persona que mejor le puede transmitir en estos momentos es su hermana que le va a transmitir energía y positividad", sentenció.