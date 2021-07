Palito defiende a su amiga Lola y manda un mensaje a los haters: "No hace falta que me enviéis comentarios como 'controla a tu amiga”

Pero pidió ayuda, y fue a terapia, "mis padres no lo sabían. Me costó mucho salir de ese odio. Si no fuera por mi actual pareja, que me ayudó muchísimo y se comió todo, quizás no hubiera venido a 'Supervivientes', que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Me dormía pensando que era mala persona", ha contado en la isla.